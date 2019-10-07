Карпаты засыпало снегом: фото, видео

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Заснежило горнолыжные курорты и самые высокие вершины региона

В Карпатах выпал снег. Об этом свидетельствуют веб-камеры, установленные на горнолыжных курортах региона.

"6 октября, первый снег в Буковеле! Зима скоро, сезон близко!", - так подписали трансляцию снегопада на странице курорта "Буковель".

(Видео: Буковель Bukovel/Facebook)

Фотокарточки заснеженных гор выкладывают в соцсети и путешественники.

Фото: Vasyl Fitsak/Facebook

Фото: Vasyl Fitsak/Facebook

Впервые в этом сезоне снег пошел в Карпатах еще 18 сентября (фото).

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Теги: Карпаты, снег, Буковель, Поп Иван, фото, видео, первый снег
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