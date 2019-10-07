Заморозки и мокрый снег. В Украину пришло похолодание: погода

Заморозки (фото - unsplash.com)

Понедельник, 7 октября, в Украине будет холодным. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, днем в большинстве областей + 4, + 9 градусов, в южной части и на юго-востоке + 10, + 14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Дождь и мокрый снег местами на западе и севере, на юге - периодически дождь. В Киеве ночью 0, -2 градуса мороза, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки", - уточнила синоптик.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Карпатах дождь и заморозки до -4 градусов.

8 октября без осадков, ночью и днем ​​заморозки в воздухе до -6 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

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