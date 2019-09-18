Зима не за горами. В Карпатах выпал первый снег - фото

Поп Иван Черногорский 18.09.2019 (Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост)

Утром 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Южный Юго-Западный 5-6 м / с. Температура воздуха 0 ° С. Падает мелкий снег", - написали спасатели.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Справка. По информации Guide Karpaty, Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких точек украинских Карпат. Ее высота - 2028 метров.

Сегодня, 18 сентября, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.

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