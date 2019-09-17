Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках: погода, карта

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Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе. Температура воздуха снизится, потому что мы будем в тылу холодного фронта - днем ​​ожидается + 13, + 18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, + 19, + 25 градусов. Холоднее ощутимо становится в ночное время", - отметила Диденко.

Она уточнила, что ветер - с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного. В Киеве - дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, будут проходить дожди, ветер - порывистый, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", - уточнила синоптик.

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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