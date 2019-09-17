Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках: погода, карта - Фото
Фото: LIGA.net
17.09.2019, 10:40

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине ночью ожидаются первые заморозки на этой неделе

Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе. Температура воздуха снизится, потому что мы будем в тылу холодного фронта - днем ​​ожидается + 13, + 18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, + 19, + 25 градусов. Холоднее ощутимо становится в ночное время", - отметила Диденко.

Она уточнила, что ветер - с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного. В Киеве - дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, будут проходить дожди, ветер - порывистый, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", - уточнила синоптик.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

Читайте также: Ураган Дориан: уже пятеро погибших, видео последствий

Напишите нам
погода заморозки карта похолодание
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 