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09.08.2019, 11:50

Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве

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Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве
Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве
Повалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в КиевеПовалены 120 деревьев, разбиты авто: последствия ливня в Киеве

Ураганный ветер вырывал деревья с корнем, валил их на проезжую часть и линии электропередач

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы, сообщает Киевзеленстрой на своей странице в Facebook.

Деревья падали на проезжую часть, трамвайные пути, линии электропередач и на автомобили. По данным пресс-службы КГГА, вследствие непогоды повреждены четыре авто.

В Подольском районе дерево упало на автомобиль ВАЗ и линию троллейбуса, по ул. Чудновского дерево придавило Chevrolet, на ул. Киквидзе пострадала Toyota, уточняют в ГСЧС.

Обследование территорий продолжается до сих пор. На месте вырванных с корнем деревьев, сообщают озеленители, будут высажены новые.

Травмированных и погибших в результате вчерашней стихии нет. 

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Теги: последствия урагана, погода, фото, деревья, ливень
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