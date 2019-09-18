Штормовое предупреждение. Сильный ветер и похолодание: погода

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С сегодняшнего дня в Украине существенно похолодает, а ветер будет достигать порывов 15-22 м/с. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 18 сентября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности), Киевской области 18 сентября - 15-20 м/с, температура воздуха составит +13 градусов.

"За атмосферным фронтом действительно идут периодические дожди. Похолодает еще на несколько градусов. Украина окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz", - уточнила Диденко.

Она подчеркнула, что главный погодный ньюсмейкер сегодня в Украине - сильный ветер.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха составит + 11, + 15 градусов, на юге + 15, + 21 градус, в Крыму до +25 градусов.

"По предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода", - сказала Диденко.

В Карпатах временами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью заморозки до -2 градусов, днем +4 градуса.