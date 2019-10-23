Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: погода

Заморозки (фото - unsplash.com)

23 октября Украина попадет в зону антициклона Majla2, поэтому в большинстве областей будет без осадков, туманы, а с 28 октября ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 определяют широкой полосой сухую погоду от Атлантики через перешеек между Великобританией и Францией, через центр Европы в Украину. Температура воздуха + 16, ожидается + 21 градус.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - туман, дожди маловероятны, температура воздуха + 19 градусов.

"С 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", - уточнила Диденко.

6 октября в Карпатах выпал первый снег.

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