Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: погода

23 октября Украина попадет в зону антициклона Majla2, поэтому в большинстве областей будет без осадков, туманы, а с 28 октября ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 определяют широкой полосой сухую погоду от Атлантики через перешеек между Великобританией и Францией, через центр Европы в Украину. Температура воздуха + 16, ожидается + 21 градус.
В Киеве - туман, дожди маловероятны, температура воздуха + 19 градусов.
"С 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", - уточнила Диденко.
Читайте также: Киев в дыму. Что происходит с воздухом и почему это вряд ли изменится