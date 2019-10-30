Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

Сегодня, 30 октября, на большинстве территории страны похолодание усилится, потепление ожидается с 3 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем ​​+3, +8 градусов, осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем ​​будет солнечно.

Фото: meteo.gov.ua

На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве 30 октября без осадков, днем ​+7 градусов.

"Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление. Уже с ближайшего воскресенья, 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится",- отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до + 12, + 16 градусов.

26 октября Диденко предупреждала о похолодании.

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