Синоптики предупреждают о похолодании и дождях: погода, карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

С сегодняшнего дня, 28 октября, в Украину начнет заходить похолодание с северо-запада, на западе и севере ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в трех областях (Ровенской, Волынской, Львовской, - ред.) температура воздуха снизится до + 10, + 12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории в течение дня ожидается + 13, + 18 градусов, на юге и в центре местами до +20 градусов, туманы.

В Киеве понедельник предполагается влажным, с туманом, а вечером и с небольшим дождем.

"Температура воздуха в столице завтра днем ​​еще будет комфортной, до +13, +14 градусов. Во вторник +8, +10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных + 4, + 6 градусов", - уточнила Диденко.