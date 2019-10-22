Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео

Киев накрыло туманом. Это вызвало беспокойство у горожан, однако местные власти убеждают, что опасаться нечего. Радио Свобода сняло туман в столице с высоты птичьего полета.

Замначальника управления экологии КГГА Александр Савченко пояснил, что метеорологическая дымка в Киеве является обычной для этого времени года и особой угрозы для здоровья не представляет.

"Значительных превышений в Киеве нет. Это обычная для этой поры года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливаются вредные вещества... Выбросы от автотранспорта, от предприятий, сжигание листьев", - отметил он.

По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели.