Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели

Киев накрыло туманом. Это вызвало беспокойство у горожан, однако местные власти убеждают, что опасаться нечего. Радио Свобода сняло туман в столице с высоты птичьего полета.

Замначальника управления экологии КГГА Александр Савченко пояснил, что метеорологическая дымка в Киеве является обычной для этого времени года и особой угрозы для здоровья не представляет.

"Значительных превышений в Киеве нет. Это обычная для этой поры года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном слое накапливаются вредные вещества... Выбросы от автотранспорта, от предприятий, сжигание листьев", - отметил он.

По прогнозам, ситуация изменится со снижением температуры воздуха, которое ожидается в течение недели.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, туман, смог, дымка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео
Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео
Футбол. "Шахтер" – "Динамо" Загреб: когда и где смотреть – видео
Футбол. "Шахтер" – "Динамо" Загреб: когда и где смотреть – видео
В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео
В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео
FMCG Еще один табачный гигант намерен остановить производство
Вывести янтарь из тени: что предлагает Кабмин и поможет ли это
Мнение Вывести янтарь из тени: что предлагает Кабмин и поможет ли это
Roshen проиграл дело о паевом взносе чиновникам Борисполя
Продовольствие Roshen проиграл дело о паевом взносе чиновникам Борисполя
Популярное
фото/видео
Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео
Туман в Киеве сняли с дрона: завораживающее видео
СБУ: Предприятие незаконно поставляло оружие в Украину - фото
СБУ: Предприятие незаконно поставляло оружие в Украину - фото 18:35
Футбол. "Шахтер" – "Динамо" Загреб: когда и где смотреть – видео
Футбол. "Шахтер" – "Динамо" Загреб: когда и где смотреть – видео 18:15
В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео
В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео 17:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 