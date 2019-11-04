В Киеве объявили желтый уровень опасности

По данным Укргидрометцентра сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
"Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам", - отмечается в сообщении.
- 3 ноября синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине 4 ноября ожидается теплая, "апрельская" погода.