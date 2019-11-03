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Погода. Синоптики анонсировали "апрельский" понедельник

Погода. Синоптики анонсировали "апрельский" понедельник - Фото
Фото: pixabay.com
03.11.2019, 16:31

Местами воздух прогреется до 20 градусов

В Украине в понедельник, 4 ноября, ожидается теплая, "апрельская" погода, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, в этот день в стране погода будет одной из самых теплых в Европе. Местами столбик термометра поднимется до 15-20 градусов.

В восточных областях, как сообщает синоптик, днем будет от 8 до 13 градусов, без осадков. Дожди ожидаются в западных регионах, местами на севере. По всей стране прогнозируют порывистый ветер. В столице в понедельник будет до 15-17 градусов выше нуля, возможен небольшой дождь.

По информации Гидрометцентра, в западной и центральной частях Украины днем температура составит порядка 15-18 градусов, на юге может достигнуть отметки в 19-20 градусов. 

  • Как сообщалось, потепление началось с сегодняшнего дня и продержится, предварительно, около недели.

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