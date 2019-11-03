Синоптики пообещали потепление: как долго

Фото: depositphotos.com

Начиная с сегодняшнего дня, 3 ноября, в Украине ожидается потепление, которое продлится, по предварительным прогнозам, всю следующую неделю. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня синоптики прогнозируют небольшие дожди в западных, местами и в северных областях, на остальной территории без осадков.

Ночная температура будет 0-5° тепла, дневная 7-12°; на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до 16° тепла; в восточной части страны задержится холод, ночные минимумы там составят 3-8° мороза, дневные максимумы 4-9° тепла.

Ветер ожидается южный, порывистый. По всей стране, кроме крайнего запада и востока, возможны порывы ветра 15-20 м / с.

В Киеве ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​10-12°.

Читайте также: Какие области под угрозой дифтерии из-за низкой вакцинации