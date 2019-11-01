Какие области под угрозой дифтерии из-за низкой вакцинации

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сегодня по стране вакцинированы только 39% детей в возрасте до года, немного лучше с ситуация со старшими детьми - привиты 60-70%. Среди взрослого населения уровень вакцинирования составляет 52%. Об этом она рассказала сегодня на брифинге.

При этом Кировоградская, Николаевская области и Киев демонстрируют наивысший уровень вакцинации населения против дифтерии. Наименьший охват по детям - меньше 50% младенцев - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Меньше 40% взрослых привиты в Закарпатской, Луганской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Более 80% взрослых провакцинировано в Запорожской области.

Скалецая подчеркнула, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, и заразиться ею очень легко, и вакцинация является основным способом предотвращения заболевания. По ее словам, во всех областях закуплено и роздано достаточное количество вакцин для прививки. Для этого нужно обращаться к своем семейному врачу.

Гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита рассказал, что диагноз дифтерия подтвердился уже у 21 человека, из них 19 случаев зарегистрировано в октябре.

Он уточнил, что в 2019 году были получены сообщения о 31 подозрении на дифтерию, из них 21 подтвердилось. Для сравнения, с 2010 по 2018 годы в Украине было зарегистрировано 56 случаев дифтерии. Ни в текущем году, ни в предыдущие периоды летальных случаев не было.

Ранее в Минздраве рассказали , сколько доставят сыворотки и какие есть вакцины от дифтерии.

23 октября дифтерию обнаружили в Ужгороде. Там это заболевание выявили у студентов-иностранцев, позже - в Киеве

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