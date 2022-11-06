7 ноября в Киеве ожидаются экстренные аварийные отключения электроэнергии

7 ноября в Киеве ожидается большой дефицит электроэнергии, будут экстренные отключения. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор субхолдинга ДТЭК Сергей Коваленко.

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По прогнозам Укрэнерго, дефицит в энергосети Киева будет на 32% больше, чем заложен в графики отключений. Коваленко отмечает, что это "очень много, и это форс мажор", поэтому графики применяться не будут и придется прибегать к экстренным отключениям, "чтобы не повредить сетям еще больше".

Он призвал киевлян быть готовыми к тому, что отключения могут начаться прямо с утра.

КГГА также сообщил, что с 7:00 7 ноября НЭК "Укрэнерго" будет вынужден применять экстренные отключения электроэнергии.

5 ноября в Киеве и семи областях начались аварийные отключения электроэнергии.

Сергій Бережний

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