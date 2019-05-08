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08.05.2019, 15:59

9 мая. В МВД рассказали, что будет за запрещенную символику

9 мая. В МВД рассказали, что будет за запрещенную символику - Фото
9 мая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В МВД также призваил граждан не брать с собой на массовые мероприятия любое оружие, "а также предметы, которые могут быть использованы как оружие"

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В связи с запланированными на завтра, 9 мая, мероприятиями по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в МВД предостерегли граждан от использования символики тоталитарных режимов и георгиевских лент. Там также рассказали, как будут действовать в случае нарушения запрета.

Спикер МВД Артем Шевченко напомнил, что запрещается "георгиевская, нацистская и коммунистическая символика".

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За георгиевскую ленту, по его словам, предусмотрена административная ответственность по статье 173-3 Кодекса Украины об административных нарушениях, за нацистскую и коммунистическую – уголовная, по статье 436-1 УК.

Шевченко также призвал граждан не брать с собой на массовые мероприятия любое оружие, "а также предметы, которые могут быть использованы как оружие, макеты, детали или даже игрушечное оружие".

Он предупредил, что реакция на такие нарушения будет суровой.

Безопасность граждан во время массовых мероприятий в столице 9 мая будут обеспечивать 2000 полицейских.

В случае обнаружения лиц с запрещенной символикой полицейские будут сначала проводить разъяснительную работу и просить убрать запрещенный символ. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Конечно, их никто не будет хватать, тащить под руки в участок и так далее. Первое, что мы будем делать - это подходить, культурно будем объяснять норму законодательства, согласно которой тот или иной символ запрещен для пропаганды или распространения, и будем просить снять этот символ, и изымать его", - сказал Тракало.

В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта. 

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Теги: день победы, 9 мая, символика
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