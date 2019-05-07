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07.05.2019, 16:57

В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта: перечень улиц

В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта: перечень улиц - Фото
Вечный огонь (фото - LIGA.net)

Движение транспорта в столице ограничат с самого утра

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В Киеве 9 мая с 05:00 на улицах возле парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Движение перекроют на улице Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), переулке Инженерный, улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), улице Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), переулке Бутишив, улице Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, улице Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

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В массовых мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые запланированы на 8 и 9 мая по всей Украине, примут участие около 220 тысяч человек.

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Теги: 9 мая, движение траспорта
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