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Акции протеста. В центр Киева стянули полицию и Нацгвардию

Акции протеста. В центр Киева стянули полицию и Нацгвардию - Фото
Полиция работает в усиленном режиме (иллюстративное фото - EPA)
13.05.2020, 13:37

Из-за протестов движение автомобилей ограничили на нескольких улицах

Сотрудники полиции и Нацгвардия перешли на усиленный режим работы в правительственном квартале Киева из-за проведения акций протестов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности", - отметили в пресс-службе.

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Водителей автомобилей предупредили о возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

  • 13 мая на Европейской площади и Крещатике с самого утра водители автобусов добивались разрешения на внутренние и международные перевозки.
Арина Толина
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