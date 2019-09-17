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Библиотека Конгресса США изменила написание слова "Киев"

Библиотека Конгресса США изменила написание слова "Киев" - Фото
Киев (фото - Pixabay)
17.09.2019, 19:18

В учреждении официально введено использование написания Kyiv

Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия Kyiv. Об этом сообщает министерство иностранных дел в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", - заявили в МИД.

В начале октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Но правильно передавать название в соответсвии с произношением, свойственным украинскому языку, то есть Kyiv.

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