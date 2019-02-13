Кроме "котлеты по-киевски": Guardian будет писать Kyiv, а не Kiev

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Британский The Guardian будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv. Об этом сообщил в Twitter журналист издания Шон Уокер.

"Свершилось. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски")", - написал Уокер.

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Он также отметил, что на этом фоне, возможно, изданию стоит рассмотреть применение варианта Odesa.

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.

Читатели в Twitter часто указывали изданию на необходимость использования слова Kyiv, поскольку именно так оно правильно переводится с украинского языка. Kiev - это транслитерация с названия столицы Украины на русском языке.

В декабре прошлого года Международный аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве изменил написания названий украинских городов в соответствии с официальными стандартами украинской транслитерации - Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia.