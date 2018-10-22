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22.10.2018, 14:32

Блокирование электрички в Киеве: Киевпасстранс объяснил опоздания

Блокирование электрички в Киеве: Киевпасстранс объяснил опоздания - Фото
Фото: facebook.com/masha.vityaz

В Киевпасстрансе признали, что в сегодняшнем поезде было на один вагон меньше, чем нужно

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В Киевпасстрансе заявили, что вина за несоблюдение расписания движения городской электричкой в Киеве, против чего сегодня протестовали жители Троещины, лежит на Укрзалізниці, диспетчеры которой якобы задерживают движение поездов именно этого вида транспорта. Об этом говорится в сообщении Киевпасстранса.

Сегодня утром пассажиры на станции Троещина-2 заблокировали движение городской электрички в знак протеста против ее постоянных опозданий и недостаточного количества вагонов.

"График движения курсирования электропоездов "Городская электричка" составляет КП "Киевпастранс", а регулирует ПАО "Укрзалізниця". Непосредственно корректировка графика движения происходит именно диспетчером ПАО. То есть, приоритет в движении по графикам предоставляется скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам", - заявили в Киевпасстрансе.

Также там обратили внимание, что поезда электрички состоят из вагонов 70-х годов, которые требуют постоянного ремонта.

По поводу недостаточного количества вагонов в электропоездах в Киевпасстрансе заявили, что поезд, который заблокировали сегодня пассажиры, действительно имел на один вагон меньше, чем нужно.

"Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 8:30, вышел без одного вагона. Обычно в поезде 6 или 4 вагона. Работу кольцевой электрички обеспечивают 10 поездов. Сегодня один действительно имел один вагон меньше по техническим причинам. И так, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка ", - пояснила в комментарии Украинской правде заместитель начальника службы по связям с общественностью Киевпасстранса Людмила Сергиенко.

На фото с места события видно, что в поезде было 4 вагона, что подтверждают участники акции протеста. По их словам, такое количество вагонов не может вместить всех пассажиров, часть их остается ждать следующего поезда. Также киевляне сообщают, что обращались по поводу этой проблемы в Киевпасстранс и к представителям местных властей, но безрезультатно.  

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Теги: укрзалізниця, киев, блокирование, электричка, Киевпасстранс
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