Более 150 домов. В КГГА рассказали о разрушениях в столице с начала войны
02.04.2022, 09:17
Фото - ГСЧС
В Киевской городской государственной администрации рассказали про разрушения в столице с начала полномасштабного вторжения врага.
В городе повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.
В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.
Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.
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