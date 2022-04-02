Более 150 домов. В КГГА рассказали о разрушениях в столице с начала войны

В Киевской городской государственной администрации рассказали про разрушения в столице с начала полномасштабного вторжения врага.

В городе повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.

В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.

Дмитрий Смирнов

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