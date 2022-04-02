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02.04.2022, 00:29

Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото
Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото
Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фотоУкраинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото

Украинская армия разгромила российские подразделения у села Велика Дорога Черниговской области, уничтожено 31 единицу техники. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, ВСУ нанесли серию сокрушительных ударов по группировке армии РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева. После этого российские войска дрогнули и побежали, утверждает журналист.

Он добавил, что фото результатов боев в районе Лосиновки и Великой Дороги сделал спецназ, который проводил зачистку.

"31 единица техника только у одного села, которое российская армия пыталась удержать на подступах к Киеву", – написал он.

По его словам, российское командование вело в бой на этом направлении спецназ, но он также был разбит, некоторые взяты в плен.

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Теги: черниговская область, киев, техника, войска РФ, ВСУ, армия рф, спецназ, великая дорога
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