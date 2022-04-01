UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Черниговском направлении атаковали до 20 000 военных, но их вынуждают отойти – генерал

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 19:04
На Черниговском направлении атаковали до 20 000 военных, но их вынуждают отойти – генерал - Фото
Виктор Николюк (скриншот видео канала Дом)

На Черниговском направлении атаку вели около 15 000-20 000 росссийских военных, но украинские силы заставили их отступить. Об этом заявил Суспільному генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Николюк, командующий оперативным командованием "Север", который, в частности, руководит обороной Чернигова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, российские войска только на Черниговском направлении бросили около 15 батальонных тактических групп – около 15 000-20 000 военных. Однако украинские силы нанесли им огневое поражение, отметил он.

"Россияне вынуждены уводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огневое поражение, и сейчас это морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска, мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории", – сказал Николюк.

Он также подтвердил, что украинские силы зашли в южные пригороды Чернигова – Ягодное, Ивановку, Золотинку, Шестовицу, Лукашевку, Слободу. По его словам, сейчас туда заходят подразделения территориальной обороны, которые занимаются разминированием, сбором оружия и другими действиями.

При этом Николюк подтвердил, что на север от Чернигова украинские силы сдерживают большую группировку, в частности, в направлении Городня и Сеньковка.

"Пока они переходят к обороне, они даже не успевают выйти на территорию России. Мы освобождаем нашу землю", – сказал генерал об этой территории.

Николюк добавил, что тактика России не меняется с 1941 года. Она давит массой, не бережет личный состав и, наверное, рассчитывала, что у украинских сил закончатся боеприпасы. "С 1941 года не изменилась у них тактика", – сказал генерал.

Читайте также: Генерал ВСУ: Живого врага в Киеве не будет, скоро – очень хорошие новости

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черниговская область ВСУ оккупация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 