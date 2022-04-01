На Черниговском направлении атаковали до 20 000 военных, но их вынуждают отойти – генерал

На Черниговском направлении атаку вели около 15 000-20 000 росссийских военных, но украинские силы заставили их отступить. Об этом заявил Суспільному генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Николюк, командующий оперативным командованием "Север", который, в частности, руководит обороной Чернигова.

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По его словам, российские войска только на Черниговском направлении бросили около 15 батальонных тактических групп – около 15 000-20 000 военных. Однако украинские силы нанесли им огневое поражение, отметил он.

"Россияне вынуждены уводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огневое поражение, и сейчас это морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска, мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории", – сказал Николюк.

Он также подтвердил, что украинские силы зашли в южные пригороды Чернигова – Ягодное, Ивановку, Золотинку, Шестовицу, Лукашевку, Слободу. По его словам, сейчас туда заходят подразделения территориальной обороны, которые занимаются разминированием, сбором оружия и другими действиями.

При этом Николюк подтвердил, что на север от Чернигова украинские силы сдерживают большую группировку, в частности, в направлении Городня и Сеньковка.

"Пока они переходят к обороне, они даже не успевают выйти на территорию России. Мы освобождаем нашу землю", – сказал генерал об этой территории.

Николюк добавил, что тактика России не меняется с 1941 года. Она давит массой, не бережет личный состав и, наверное, рассчитывала, что у украинских сил закончатся боеприпасы. "С 1941 года не изменилась у них тактика", – сказал генерал.

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