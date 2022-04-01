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Частичный "отход" оккупантов из-под Киева: едут на угнанных авто, прихватив награбленное

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 11:47
Частичный
Иллюстративное фото - полк "Азов"

Российские оккупанты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении беларуской границы. При этом враг отходит в том числе на угнанных у гражданских авто и вывозит награбленное имущество украинцев. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Так, отмечается движение общих колонн техники россиян. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), угнанные российскими оккупантами. Также враг вывозит награбленное имущество.

По словам Павлюка, на временно оккупированных территориях россияне продолжают противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя для своих целей дома и квартиры граждан, держа в заложниках местных и активистов. Мародерство и насилие над гражданами Украины со стороны россиян продолжаются, подчеркнул Павлюк.

  • Вчера в ВСУ сообщили, что при отступлении части российских войск с Киевского направления за ночь разведка насчитала почти 700 единиц техники оккупантов. Военные предполагают, что это либо передислокация и перегруппировка врага, либо позже эти силы "всплывут" на Донбассе.

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Оксана Житнюк
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