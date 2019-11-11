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СБУ: Чиновники КГГА заработали на спортинвентаре для детей

СБУ: Чиновники КГГА заработали на спортинвентаре для детей - Фото
Устанавливается соответствие продукции нормам безопасности (Фото: СБУ)
11.11.2019, 14:12

Должностные лица подозреваются в убытках на 12 млн грн

Чиновники КГГА заработали на спортивном инвентаре сомнительного качества, приобретенном для ДЮСШ, сообщает СБУ.

По данным СБУ, сотрудники департамента молодежи и спорта КГА закупали инвентарь сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Подозреваемые подделывали тендерную документацию и документацию по поставке на баланс товаров на сумму 12 млн грн.  Устанавливается соответствие продукции техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок. 

Чиновники могут быть привлечены по подозрению в служебном подлоге и растрате имущества

В Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему хищения бюджетных средств, которые были выделены на возведение фортификационных сооружений на Одесчине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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КГГА хищение дюсш
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