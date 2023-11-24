"Cкоро". Кличко проехался по Подольско-Воскресенскому мосту и намекнул на открытие

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Telegram видео, на котором он проезжает на автомобиле по Подольско-Воскресенскому мосту через Днепр и говорит в объектив слово "скоро". Это можно прочитать как намек на скорое открытие моста, который строится уже 30 лет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Подольский мостовой переход (мост на Троещину) – двухъярусный комплекс из трех мостов, соединенных эстакадами, общей протяженностью 7,5 км. На верхнем ярусе предусмотрено шесть полос для движения автомобильного транспорта, на нижнем – инфраструктура Подольско-Выгуровской линии метро с тремя станциями на эстакадах.

Проект моста был согласован в 1993 году, тогда же начаты подготовительные работы, которые были остановлены из-за недостатка финансирования. Строительство моста было возобновлено в 2003 году.

В феврале 2021 года Укравтодор предложил Киевской городской госадминистрации для ускорения достройки передать мост на его баланс, однако Кличко тогда отказался.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.