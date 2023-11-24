"Незабаром". Кличко проїхався Подільсько-Воскресенським мостом і натякнув на відкриття – відео

Мер Києва Віталій Кличко опублікував у Telegram відео, на якому він проїжджає автомобілем Подільсько-Воскресенським мостом через Дніпро і говорить в об'єктив слово "незабаром". Це можна прочитати як натяк на відкриття мосту, що будується вже 30 років.

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Подільський мостовий перехід (міст на Троєщину) – двоярусний комплекс із трьох мостів, з'єднаних естакадами, загальною довжиною 7,5 км. На верхньому ярусі передбачено шість смуг для руху автомобільного транспорту, на нижньому – інфраструктура Подільсько-Вигурівської лінії метро із трьома станціями на естакадах.

Проєкт мосту було погоджено у 1993 році, тоді ж розпочато підготовчі роботи, які були зупинені через брак фінансування. Будівництво мосту було відновлено у 2003 році.

У лютому 2021 року Укравтодор запропонував Київській міській держадміністрації для прискорення добудови передати міст на його баланс, проте Кличко тоді відмовився.

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