Дело о хищении земли под Киевом: еще двоим сообщили о подозрении

Фото: пресс-служба НАБУ

Правоохранители сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом еще двум лицам. Об этом НАБУ сообщает у себя в Facebook.

Двух человек подозревают в хищении 15,12 га особо ценной земли в пригороде Киева. Речь идет о бывшем главном ученом секретаре НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), бывшем заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Таким образом, общее количество подозреваемых в этом преступлении возросло до девяти человек. Семи из них о подозрении сообщили 14 марта.

В тот же день стало известно, что в Киеве задержали на взятке начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА. В правоохранителям обратился предприниматель, занимающийся кафе бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления рекламы на фасаде помещений на территории Старого Подола ему нужно было получить справку департамента КГГА о том, являются ли эти здания архитектурными памятниками. За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от него взятку в сумме $500.