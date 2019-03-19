Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 16:50

Дело о хищении земли под Киевом: еще двоим сообщили о подозрении

Дело о хищении земли под Киевом: еще двоим сообщили о подозрении - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ подозревает в хищении 15 га земли под Киевом девять человек

Реклама
Реклама

Правоохранители сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом еще двум лицам. Об этом НАБУ сообщает у себя в Facebook.

Двух человек подозревают в хищении 15,12 га особо ценной земли в пригороде Киева. Речь идет о бывшем главном ученом секретаре НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), бывшем заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Реклама

Таким образом, общее количество подозреваемых в этом преступлении возросло до девяти человек. Семи из них о подозрении сообщили 14 марта.

В тот же день стало известно, что в Киеве задержали на взятке начальника отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА. В правоохранителям обратился предприниматель, занимающийся кафе бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления рекламы на фасаде помещений на территории Старого Подола ему нужно было получить справку департамента КГГА о том, являются ли эти здания архитектурными памятниками. За получение этой справки начальник отдела департамента потребовал от него взятку в сумме $500.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, набу, земля
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 