Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате

День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате - Фото
Фото: pixabay.com
26.05.2020, 19:05

Утром 31 мая начнется праздничная программа телеканала Киев

31 мая День Киева будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром начнется праздничная программа телеканала Киев. Там покажут праздничные поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами и радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, Нумер 482, Green Grey.

Кроме того, сообщили в КГГА, в интернете столичные творческие коллективы покажут онлайн-трансляции своих выступлений.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Жители Киева, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорская, 2 смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

Также в КГГА напомнили, что в День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

За прошлые сутки, 26 мая, в Киеве диагностировали 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: это ровно вдвое больше, чем за предыдущий день.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин день киева коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 