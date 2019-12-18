Киевляне оценили работу Кличко - опрос

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны меньше половины киевлян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре Группой Рейтинг.

Полностью или скорее недовольны деятельностью Кличко 49% опрошенных, полностью или скорее довольны - 42%. Работой Киевского совета довольны только 31%, большинство опрошенных скорее или полностью недовольны - 53%.

По вопросу, в каком направлении идут дела в Киеве, мнения опрошенных разделились: 38% считают, что в неправильном, 36% - в правильном.

Опрос проводился 12-16 декабря, в нем участвовала 1000 киевлян возрастом от 18 лет, ошибка репрезентативности не более 3,1%.