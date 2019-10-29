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Киевляне оценили работу мэра Кличко: результаты опроса

Киевляне оценили работу мэра Кличко: результаты опроса - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
29.10.2019, 10:17

Насчет ситуации в столице мнение киевлян разделилось поровну, пишет КМИС. Мэра поддерживает и не поддерживает примерно одинаковое число горожан.

Киевляне практически поровну разделились в вопросе того, правильно или неправильно идут дела в столице, однако тех, кто доволен мэром Виталием Кличко, немного больше, чем недовольных. Об этом говорят результаты исследования, которое Киевский международный институт социологии провел в середине октября.

44,6% опрошенных жителей Киева считают, что в городе дела в целом идут в правильном направлении, и лишь на 0,1% меньше (44,5%) полагают, что в неправильном. 6,1% респондентов не смогли или отказались отвечать на вопрос.

Просто о сложном: Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?

Каждый третий - 34,4% - респондент "хорошо" оценивает деятельность Кличко на посту мэра. "Плохо" - 30,9%. Также каждый третий - 34,5% - считает, что его работа заслуживает оценки "ни хорошо, ни плохо".

47,2% опрошенных киевлян считают, что в Украине дела идут в правильном направлении, 40,1% - что в неправильном.

  • Опрос проведен с 11 по 22 октября 2019 года среди 803 граждан от 18 лет и старше в Киеве. Метод - телефонное интервью с использованием компьютера. Погрешность - 1,6-3,5%.
  • Два месяца назад киевляне были против того, чтобы президент Владимир Зеленский назначал главу КГГА (опрос группы Рейтинг).
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выборы мэра Киева опрос виталий кличко кмис
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