Киевляне оценили работу мэра Кличко: результаты опроса

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Киевляне практически поровну разделились в вопросе того, правильно или неправильно идут дела в столице, однако тех, кто доволен мэром Виталием Кличко, немного больше, чем недовольных. Об этом говорят результаты исследования, которое Киевский международный институт социологии провел в середине октября.

44,6% опрошенных жителей Киева считают, что в городе дела в целом идут в правильном направлении, и лишь на 0,1% меньше (44,5%) полагают, что в неправильном. 6,1% респондентов не смогли или отказались отвечать на вопрос.

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Каждый третий - 34,4% - респондент "хорошо" оценивает деятельность Кличко на посту мэра. "Плохо" - 30,9%. Также каждый третий - 34,5% - считает, что его работа заслуживает оценки "ни хорошо, ни плохо".

47,2% опрошенных киевлян считают, что в Украине дела идут в правильном направлении, 40,1% - что в неправильном.