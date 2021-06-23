Массовая гибель судака. На берегу Киевского водохранилища начали находить мертвую рыбу

На берегах Киевском водохранилище начали массово находить мертвых судаков. Фото мертвых рыб начали выкладывать пользователи в соцсетях, называя происходящее эко-катастрофой.

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По словам одного из пользователей Facebook, весь правый берег от дамбы ГЭС до трех километров в сторону Межигорья усыпан мертвым судаком, а на прибрежных отмелях дохлые рыбины по 2-3 кг весом висят вверх хвостами.

В мае 2021 года в Киеве пожелтела река Лыбедь.

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Дарья Мостовая

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