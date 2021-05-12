"Почти сырный соус". В Киеве пожелтела река Лыбедь: фото

В столице на одном из отрезков течения внезапно пожелтела река Лыбедь. Фото выложил в соцсеть один из пользователей и оно быстро стало вирусным. Причину резкого изменения цвета пока выясняют – тем временем читатели уже окрестили Лыбедь "сырным соусом" и рекой Хуанхэ.

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В Киевской госадминистрации в ответ на запросы жителей столицы заявили, что сейчас обследуют русло реки, а также, что коммунальные службы на этом участке никаких работ не проводили. В качестве основных версий пока рассматриваются несанкционированные врезки или выбросы.

В июле 2020 года вода в заливах Днепра превратилась в "кисель" из-за медуз-пришельцев: видео.

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Дарья Мостовая

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