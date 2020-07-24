Рыболовы сетуют на "кисель" из медуз-пришельцев в заливах Днепра – видео

В Днепре обнаружены пресноводные медузы родом из Китая: этим летом в некоторых заливах главной реки Украины их очень много. Об этом со ссылкой на Ассоциацию рыболовов Украины пишет Укринформ.

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Ранее родиной мелких медуз вида Craspedacusta sowerbyi считали реку Амазонку в Южной Америке, но в итоге выяснилось, что эти существа – из бассейна реки Янцзы в Китае.

У рыболовов говорят, что несколько лет назад в Днепре можно было увидеть лишь единичные их экземпляры, "но в этом году в некоторых заливах как в киселе плаваешь". "Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума", - уточнил глава АРУ Александр Чистяков.

Он также сообщил, что Днепр "катастрофически зарастает и мелеет": только в столичной акватории зафиксировано уже 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться в острова.

В 2019-м у побережья Корнуолла (Великобритания) дайверы сняли на видео бочковую медузу длиной около 1,5 метра.

В этом году исследователи создали бионическую медузу, встроив в живое существо микроэлектронные компоненты.

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Иллюстративное видео: MrPerinski