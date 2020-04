На Филиппинах тысячи медуз поднялись на поверхность, пока нет туристов: видео

У берега филиппинского острова Палаван скопились тысячи розовых медуз. В этом году "цветение медуз", как называют это явление ученые, более заметно из-за отсутствия туристов. Об этом сообщает Newsweek .

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Видео тысяч "морских помидоров" (Crambione cf. Mastigophora) опубликовал Шелдон Рей Боко, кандидат наук в области морской биологии в Университете Гриффита (Австралия).

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines

Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy