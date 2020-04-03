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На Филиппинах тысячи медуз поднялись на поверхность, пока нет туристов: видео

На Филиппинах тысячи медуз поднялись на поверхность, пока нет туристов: видео - Фото
Иллюстрационное фото: ЕРА
03.04.2020, 17:49

"Цветение медуз", как называют это явление ученые, более заметно из-за отсутствия туристов.

У берега филиппинского острова Палаван скопились тысячи розовых медуз. В этом году "цветение медуз", как называют это явление ученые, более заметно из-за отсутствия туристов. Об этом сообщает Newsweek.

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Видео тысяч "морских помидоров" (Crambione cf. Mastigophora) опубликовал Шелдон Рей Боко, кандидат наук в области морской биологии в Университете Гриффита (Австралия).

Обычно эти животные появляются в местных водах в конце января или в феврале, однако из-за сочетания различных природных факторов в этом году это произошло только в марте.

Доктор Райан Бэринг из австралийского Университета Флиндерса считает, что нынешнее "цветение" более заметно из-за того, что туристы не беспокоят медуз, поэтому они поднимаются к поверхности воды.

Единственного в мире известного орангутана-альбиноса Альбу обнаружили в джунглях индонезийского острова Борнео. 

Вадим Ребрина
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