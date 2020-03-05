Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео

Единственного в мире известного орангутана-альбиноса Альбу обнаружили в джунглях индонезийского острова Борнео. Об этом сообщает National Geographic.

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Сотрудники Фонда спасения животных острова заметили Альбу, когда та наблюдала за тремя сородичами, которых выпускали в лес после реабилитации.

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Орангутана-альбиноса Фонд нашел в 2017 году. Альба сидела в клетке у одного из сельских жителей и была очень истощена. Обезьяну забрали и выхаживали больше года. В 2018 году ее отпустили в дикую природу, еще шесть месяцев наблюдая за ее адаптацией.

Как только стало ясно, что орангутан-альбинос может самостоятельно жить в лесу, ученые прекратили надзор. Альба не попадалась на глаза человека более полутора лет.

Специалисты Фонда называют спасение Альбы редкой позитивной новостью. Они объясняют, что местные жители часто нападают на орангутанов, поскольку считают их вредителям, а браконьеры ловят для продажи.

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