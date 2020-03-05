Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Людям известна лишь одна особь орангутана-альбиноса во всем мире. Самку Альбу не видели почти полтора года после выпуска из реабилитационного центра

Единственного в мире известного орангутана-альбиноса Альбу обнаружили в джунглях индонезийского острова Борнео. Об этом сообщает National Geographic.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Сотрудники Фонда спасения животных острова заметили Альбу, когда та наблюдала за тремя сородичами, которых выпускали в лес после реабилитации.

Читайте также: Радиация. Ученые сняли животных в зоне отчуждения Фукусимы: видео

Орангутана-альбиноса Фонд нашел в 2017 году. Альба сидела в клетке у одного из сельских жителей и была очень истощена. Обезьяну забрали и выхаживали больше года. В 2018 году ее отпустили в дикую природу, еще шесть месяцев наблюдая за ее адаптацией.

Как только стало ясно, что орангутан-альбинос может самостоятельно жить в лесу, ученые прекратили надзор. Альба не попадалась на глаза человека более полутора лет.

Специалисты Фонда называют спасение Альбы редкой позитивной новостью. Они объясняют, что местные жители часто нападают на орангутанов, поскольку считают их вредителям, а браконьеры ловят для продажи.

Смотрите также: В британский парламент проникла лиса и вызвала хаос: фото, видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: альбинос, животные, обезьяна, орангутан, альба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Экономия с помощью сравнения кредитов и поиска самого выгодного предложения
Экономия с помощью сравнения кредитов и поиска самого выгодного предложения
Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео
Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео
Реальная ставка - ключевой показатель стоимости кредита
Реальная ставка - ключевой показатель стоимости кредита
Мнение Обыски в MGID: что это значит и при чем здесь айти и пиратство
Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о труде
Экономика Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о труде
АМКУ разрешил концессию порта Херсон
Транспорт АМКУ разрешил концессию порта Херсон
Популярное
фото/видео
Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео
Единственный. В джунглях увидели орангутана-альбиноса - видео
Как выглядит механизированная бригада ВСУ: впечатляющее видео с дрона
Как выглядит механизированная бригада ВСУ: впечатляющее видео с дрона 13:18
Над раскаленной лавой. Канатоходец пересек кратер активного вулкана - видео
Над раскаленной лавой. Канатоходец пересек кратер активного вулкана - видео 12:05
Зеленский приехал в Новые Санжары: видео
Зеленский приехал в Новые Санжары: видео 12:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 