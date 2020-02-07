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В британский парламент проникла лиса и вызвала хаос: фото, видео

В британский парламент проникла лиса и вызвала хаос: фото, видео - Фото
Лиса в британском парламенте (Фото: Twitter @Joshyyss)
07.02.2020, 19:16

Животное бегало по всем четырем этажам офисного здания депутатов

В парламенте Великобритании произошла нестандартная ситуация – лиса поднялась на эскалаторе и пробралась в здание. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что животное уклонилось от охранников и вызвало хаос, бегая по коридорам четырехэтажного здания Portcullis House, в котором располагаются офисы 213-ти британских парламентариев.

Лиса в британском парламенте (Фото: Twitter @Joshyyss)

Джулия Лопес, депутат правящей консервативной партии, написала в Twitter: "Команда Лопес: выхожу вечером из Вестминстерского офиса и вижу лису, поднимающуюся на эскалаторе в Portcullis House! Мы не раз видели странные вещи в парламенте с 2017 года, но это превзошло их все!"

Керри Маккарти, член парламента от оппозиционной Лейбористской партии, сообщила в Twitter, что лиса, похоже, нагадила возле ее кабинета на втором этаже, депутат опубликовала фотодоказательство.

Кейт Фергюсон, корреспондент газеты The Sun, вела в Twitter прямой репортаж и сообщила, что полиция преследовала лису, пытаясь выгнать ее из здания с помощью "больших перчаток", в то время как животное сумело прорваться на третий, а потом достигло и четвертого этажа.

В конце концов лису удалось поймать, ее поместили в ящик, вынесли на улицу и отпустили.

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