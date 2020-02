В британский парламент проникла лиса и вызвала хаос: фото, видео

В парламенте Великобритании произошла нестандартная ситуация – лиса поднялась на эскалаторе и пробралась в здание. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что животное уклонилось от охранников и вызвало хаос, бегая по коридорам четырехэтажного здания Portcullis House, в котором располагаются офисы 213-ти британских парламентариев.

Лиса в британском парламенте (Фото: Twitter @Joshyyss)

Джулия Лопес, депутат правящей консервативной партии, написала в Twitter: "Команда Лопес: выхожу вечером из Вестминстерского офиса и вижу лису, поднимающуюся на эскалаторе в Portcullis House! Мы не раз видели странные вещи в парламенте с 2017 года, но это превзошло их все!"

Керри Маккарти, член парламента от оппозиционной Лейбористской партии, сообщила в Twitter, что лиса, похоже, нагадила возле ее кабинета на втором этаже, депутат опубликовала фотодоказательство.

So apparently there was a fox running around in Portcullis House atrium about half an hour ago, and now I’ve just found this outside my office (2 floors up!) #Foxontherun pic.twitter.com/4ZgY112cUo