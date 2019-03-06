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06.03.2019, 20:44

Британский кот-клептоман Тео наконец украл "что-то стоящее"

Британский кот-клептоман Тео наконец украл "что-то стоящее" - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Взял деньги, которые сосед оставил молочнику

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Британский кот-клептоман Тео из города Ипсуич, известный тем, что крадет вещи у соседей своих хозяев, "наконец-то принес домой что-то стоящее" - 25,70 фунтов стерлингов. Об этом сообщает ВВС.

Тео прославился тем, что воровал рождественские украшения и игрушки, которые его хозяйка Рэйчел Друэ возвращала потом владельцам.

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Она как-то пошутила, что было бы хорошо, если бы Тео принес домой деньги вместо всякого барахла.

Так он и сделал - взял деньги, которые сосед оставил молочнику.

Его хозяйка вместе с семьей переехала недавно в новый дом в городе. Она решила, что Тео, возможно, оставил свои воровские привычки.

В пластиковом пакете с деньгами была записка с адресом, поэтому женщина благополучно вернула их владельцу.

"Молодой парень улыбнулся, взял деньги и вел себя так, будто подобное происходит постоянно", - сказала Рэйчел Друэ.

Специалист по кошкам, биолог Роджер Табор говорит, что кошки часто приносят домой "трофеи", но обычно это еда, добываемая из мусорных ведер.

По его мнению, причина этого может быть в том, что матери котов не учили их ловить живую добычу.

Недавно в американском штате Монтана от смерти спасли кошку, которая замерзла настолько, что буквально была покрыта кусками льда

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Теги: кошка, воровство, кот, животное, Тео
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