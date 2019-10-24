Экс-чиновники ОГА за 1 грн сдавали дом в центре Киева - СБУ

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Четверым бывшим чиновникам Киевской облгосадминистрации объявлено о подозрении в организации коррупционного механизма обогащения на государственном имуществе. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Речь идет о четверых начальниках одного из департаментов, которые возглавляли его в разные годы.

По данным СБУ, они за 1 гривню в год, начиная с 2000 года, передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 кв м. Затем дом сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу, по информации спецслужбы, присваивали фигуранты дела. В частности, недвижимость арендовала фирма жены одного из фигурантов.

Следственные действия подтвердили убытки государству в размере более 232 млн грн.

В СБУ сообщили, что руководство Киевской облгосадминистрации уже начало процедуру аннулирования договора аренды.

Сейчас четверым экс-чиновникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК.

Сегодня оперативники СБУ задержали в Бердянске возможных организаторов группы "черных" риелторов, которые якобы угрозами и насилием отбирали жилье у граждан.