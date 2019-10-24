СБУ взяла черных риелторов: пытками отбирали у людей жилье - фото

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в Бердянске возможных организаторов группы "черных" риелторов, которые якобы угрозами и насилием отбирали жилье у граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали переоформить их жилье на подставных лиц. В случае отказа переписывать имущество, участники группы якобы применяли к потерпевшим физическое и психологическое давление.

СБУ задокументировала девять фактов незаконного завладения имуществом гражданам на сумму $150 000.

По данным пресс-службы, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянская в арендованный дом, где насилием удерживали его. Другого потерпевшего они якобы оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили потерпевших и задержали вероятных организаторов группы. При обыске жилья возможных злоумышленников были изъяты незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ задержал неизвестного с арсеналом оружия.

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