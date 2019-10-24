Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ взяла черных риелторов: пытками отбирали у людей жилье - фото

СБУ взяла черных риелторов: пытками отбирали у людей жилье - фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
24.10.2019, 10:22

Задержанные, по информации следствия, подыскивали жертв среди одиноких пенсионеров и инвалидов

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в Бердянске возможных организаторов группы "черных" риелторов, которые якобы угрозами и насилием отбирали жилье у граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Следствие установило, что они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали переоформить их жилье на подставных лиц. В случае отказа переписывать имущество, участники группы якобы применяли к потерпевшим физическое и психологическое давление. 

СБУ задокументировала девять фактов незаконного завладения имуществом гражданам на сумму $150 000. 

По данным пресс-службы, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянская в арендованный дом, где насилием удерживали его. Другого потерпевшего они якобы оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер. 

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили потерпевших и задержали вероятных организаторов группы. При обыске жилья возможных злоумышленников были изъяты незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Читайте также: СБУ накрыла нарколабораторию в Черновцах: фото

Напишите нам
сбу пытки бердянск черные риелторы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 