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18.06.2019, 19:48

Гарик Корогодский планирует баллотироваться в мэры Киева - НВ

Гарик Корогодский планирует баллотироваться в мэры Киева - НВ - Фото
Гарик Корогодский

Ранее бизнесмен заявлял, что собирается показать, "что работа мэра может быть легкой и веселой"

Бизнесмен Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева. Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме, передает Новое время.

Корогодский, который является гражданином Израиля, сказал, что сейчас он получает украинское гражданство, и в субботу у него уже будет новый паспорт.

Ранее бизнесмен заявлял, что собирается показать, "что работа мэра может быть легкой и веселой", перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.

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Теги: киев, выборы, мэр, гарик корогодский
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