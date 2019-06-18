Гарик Корогодский планирует баллотироваться в мэры Киева - НВ

Гарик Корогодский

Бизнесмен Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева. Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме, передает Новое время.

Корогодский, который является гражданином Израиля, сказал, что сейчас он получает украинское гражданство, и в субботу у него уже будет новый паспорт.

Ранее бизнесмен заявлял, что собирается показать, "что работа мэра может быть легкой и веселой", перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.

Читайте также: Интервью с совладельцем ТРЦ Dream Town Гариком Корогодским