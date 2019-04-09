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09.04.2019, 10:38

ГБР задержало депутата облсовета на получении взятки: фото

ГБР задержало депутата облсовета на получении взятки: фото - Фото
Фото: dbr.gov.ua

По данным Государственного бюро расследований, чиновника задержали в столице

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В Киеве следователи Государственного бюро расследований задержали депутата Киевского облсовета якобы во время получения взятки на сумму $5000. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

За указанную сумму депутат якобы обещал бизнесмену "повлиять" на правоохранителей, чтобы те не препятствовали его предпринимательской деятельности по заготовке в сфере деревообработки.

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"Должностное лицо задержано согласно ст. 208 Уголовного кодекса непосредственно при получении взятки", - уточнили в пресс-службе.

Следователи теруправления ГБР осуществляют досудебное расследование по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

30 марта 2019 года заместитель Новоушицкого районного военного комиссара был задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника. 

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Теги: взятка, гбр, депутат облсовета
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