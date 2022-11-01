Глава Киевской ОВА о ситуации с электричеством, эвакуации, длительности отключений

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о ситуации с электроэнергией в области. По его словам, продолжительность периода плановых отключений в области будет зависеть от интенсивности российских обстрелов критической инфраструктуры. Об этом Кулеба сказал в интервью НВ.

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Какая ситуация сейчас

По словам Кулебы, вчера, 31 октября, после массированного ракетного обстрела более 400 000 абонентов остались без электроэнергии. К вечеру удалось восстановить 90% линий, сказал глава ОВА.

Однако сложная ситуация осталась в Вышгородском районе. Там люди ночью были без электроэнергии. Сегодня с утра в Вышгороде возобновили поставки электроэнергии в объекты критической инфраструктуры и в течение дня, по словам Кулебы, "ситуация выровняется".

Утром по всей области начались плановые отключения электроэнергии. Ограничения Укрэнерго связаны с нехваткой электроэнергии в системе.

Эвакуация

По словам главы Киевской ОВА, никакой необходимости в эвакуации нет. "Ситуация стабилизируется", – сказал он.

Графики

Сейчас плановые отключения проходят по всей Киевской области. Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед энергетиками: "сделать [отключение электроэнергии] таким образом, чтобы графики полностью соответствовали действительности, и люди проводили без электроэнергии исключительно то время, которое указано в графике", отметил Кулеба.

Продолжительность отключений

По словам Кулебы, в среднем это четыре часа. Однако увеличивается количество таких отключений в течение суток. Сейчас – два раза по четыре часа.

"Но не исключено, что оно будет увеличиваться. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас есть серьезный дефицит электроэнергии в системе", – сказал глава ОВА.

Сколько еще будут продолжаться отключения

Кулеба говорит, что все будет зависеть прежде всего от того, "каким образом будут происходить обстрелы критической инфраструктуры".

По его словам, если обстрелов больше не будет, энергетики и работники аварийных служб "смогут достаточно быстро отреагировать и отремонтировать".

"Однако мы видим с вами, что это системные террористические атаки, которые направлены на объекты критической инфраструктуры. Конечно, они не позволяют сейчас поставить определенные даты в календаре, чтобы определить, когда мы сможем быть без ограничений электроэнергии", – сказал руководитель администрации.

31 октября армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в частности под Киевом.

В тот же день диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" с 17:00 поручил компаниям-облэнерго начать аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины – как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

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Вадим Ребрина

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