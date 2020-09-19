Голос представил первую десятку на выборах в Киевсовет
Первый номер в списке Голоса на выборах в Киевсовет – Макс Нефьодов, второй – Зоя Ярош, третий – Константин Богатов
Партия Голос представила кандидатов на местных выборах в Киевсовет. Первая десятка есть в распоряжении LIGA.net.
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1. Макс Нефьодов, экономист и реформатор системы публичных закупок;
2. Зоя Ярош, юрист, президент Ассоциации адвокатов Украины;
3. Константин Богатов, специалист по ЖКХ и энергетике;
4. Алина Михайлова, волонтер и боец-доброволец;
5. Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба;
6. Тарас Козак, владелец инвестиционной компании;
7. Александр Линчевский, врач, экс-заместитель министра здравоохранения;
8. Василий Попатенко, контрразведчик специалист по безопасности;
9. Ольга Гвоздик, правозащитница.
10. Дарья Васильченко, координатор Голоса в Подольском районе столицы.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
- В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, Сергея Притулу (Голос) – 9,8%.
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