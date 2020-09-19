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Голос представил первую десятку на выборах в Киевсовет

19.09.2020, 10:14
Голос представил первую десятку на выборах в Киевсовет - Фото
Киевская городская госадминистрация (Фото: пресс-служба КГГА)

Первый номер в списке Голоса на выборах в Киевсовет – Макс Нефьодов, второй – Зоя Ярош, третий – Константин Богатов

Партия Голос представила кандидатов на местных выборах в Киевсовет. Первая десятка есть в распоряжении LIGA.net.

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1. Макс Нефьодов, экономист и реформатор системы публичных закупок;

2. Зоя Ярош, юрист, президент Ассоциации адвокатов Украины;

3. Константин Богатов, специалист по ЖКХ и энергетике;

4. Алина Михайлова, волонтер и боец-доброволец;

5. Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба;

6. Тарас Козак, владелец инвестиционной компании;

7. Александр Линчевский, врач, экс-заместитель министра здравоохранения;

8. Василий Попатенко, контрразведчик специалист по безопасности;

 9. Ольга Гвоздик, правозащитница.

10. Дарья Васильченко, координатор Голоса в Подольском районе столицы.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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Арина Толина, Юрий Смирнов
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