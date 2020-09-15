Выборы в Киеве. УДАР лидирует, Кличко вне конкуренции – опрос Рейтинга
Партия мэра столицы Виталия Кличко УДАР лидирует по популярности у киевлян, за ними идут Слуга народа и Европейская солидарность
Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, за действующего градоначальника Виталия Кличко проголосовали бы 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На выборах в Киевсовет победу одержала бы партия УДАР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг.
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Популярность кандидатов в мэры Киева среди тех, кто определился с выбором и хочет голосовать:
- Виталий Кличко (УДАР) – 43,6%;
- Сергей Притула (Голос) – 9,8%;
- Ирина Верещук (Слуга народа) – 6,9%;
- Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского) – 6,4%;
- Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,8%;
– Алексей Кучеренко (Батькивщина) – 5,7%.
Около 11% респондентов еще не определились с выбором.
Популярность партий в Киеве среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать:
- УДАР – 23,6%;
- СН – 13,6%;
- Евросолидарность – 13,1%;
- Голос – 8,2%;
- ОПЗЖ – 7,4%;
- Батькивщина – 7,3%;
- Победа Пальчевского – 3,9%;
- Партия Шария – 3,7%;
- Сила и Честь – 3,4%.
Рейтинг других сил ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.
Опрос проводился с 4 по 9 сентября среди 1200 жителей Киева, метод – личное интервью, погрешность не более 2,8%.
- Если бы выборы мэра Киева прошли в апреле 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы, по опросу группы Рейтинг, Кличко - 38,7%.
- В июле за Кличко, по данным опроса Центра Разумкова, были готовы проголосовать 44%.
- В начале августа, по данным Рейтинга, за Кличко собирались проголосовать 41,7% киевлян.
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