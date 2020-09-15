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Выборы в Киеве. УДАР лидирует, Кличко вне конкуренции – опрос Рейтинга

15.09.2020, 17:46
Выборы в Киеве. УДАР лидирует, Кличко вне конкуренции – опрос Рейтинга - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Партия мэра столицы Виталия Кличко УДАР лидирует по популярности у киевлян, за ними идут Слуга народа и Европейская солидарность

Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, за действующего градоначальника Виталия Кличко проголосовали бы 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На выборах в Киевсовет победу одержала бы партия УДАР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Популярность кандидатов в мэры Киева среди тех, кто определился с выбором и хочет голосовать:

- Виталий Кличко (УДАР) – 43,6%;

- Сергей Притула (Голос) – 9,8%;

- Ирина Верещук (Слуга народа) – 6,9%;

- Андрей Пальчевский (Победа Пальчевского) – 6,4%;

- Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,8%;

Алексей Кучеренко (Батькивщина) – 5,7%.

Около 11% респондентов еще не определились с выбором. 

Популярность партий в Киеве среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать:

- УДАР – 23,6%;

- СН – 13,6%;

- Евросолидарность – 13,1%;

- Голос – 8,2%;

- ОПЗЖ – 7,4%;

- Батькивщина – 7,3%;

- Победа Пальчевского – 3,9%;

- Партия Шария – 3,7%;

- Сила и Честь – 3,4%.

Рейтинг других сил ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Опрос проводился с 4 по 9 сентября среди 1200 жителей Киева, метод – личное интервью, погрешность не более 2,8%. 

  • Если бы выборы мэра Киева прошли в апреле 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы, по опросу группы Рейтинг, Кличко - 38,7%.
  • В июле за Кличко, по данным опроса Центра Разумкова, были готовы проголосовать 44%.
  • В начале августа, по данным Рейтинга, за Кличко собирались проголосовать 41,7% киевлян. 

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Владислав Сердюк
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