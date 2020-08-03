Выборы мэра в Киеве. Кличко лидирует, Притула на втором месте - опрос Рейтинга
41,7% киевлян готовы проголосовать за действующего мэра Киева Виталия Кличко на выборах столичного главы
Если бы в ближайшее время проходили выборы мэра Киева, то за действующего градоначальника столицы Виталия Кличко проголосовали бы 41,7% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 26-27 июля 2020 среди жителей Киева.
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11,6% респондентов поддержали бы шоумена и члена партии Голос Сергея Притулу, за кандидата от Слуги народа Ирину Верещук проголосовать планируют 9,4% опрошенных.
За владельца клиники Eurolab, телеведущего Андрея Пальчевского проголосуют 9%, а за нардепа и кандидата Евросолидарности Алексея Гончаренко - 5,4%. Другие кандидаты получают менее 5% поддержки.
Местные выборы пройдут 25 октября 2020 года.
В опросе участвовали 2000 совершеннолетних жителей Киева. Опрос проводился 26-27 июля по телефону с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.
- Если бы выборы мэра Киева прошли в первую неделю апреля 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы, по опросу группы Рейтинг, Кличко - 38,7%, 9,1% поддержки было у шоумена и члена партии Голос Сергея Притулы; 8,2% - у Пальчевского.
- 30 мая Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность городского головы столицы.
- В июле за Кличко, по данным опроса Центра Разумкова, были готовы проголосовать 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором.
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