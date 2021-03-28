Горячий фонтан. В Киеве на Печерске прорвало трубу, более 130 домов – без отопления: видео
Сегодня, 28 марта, в Печерском районе Киева произошла авария на теплотрассе, без отопления остались более 130-ти домов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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На видео, опубликованном в соцсетях – из под земли бьет фонтан высотой несколько метров.
По информации КГГА, аварийная бригада Киевтеплоэнерго работает над ликвидацией повреждения магистрального трубопровода диаметром 600 мм.
Инцидент произошел в 13:50 на ул.Рыбальськой, 13.
Как отмечается, учечку ликвидировали, ведутся ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.
В КГГА добалвили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.
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