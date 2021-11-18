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Гостиный двор в Киеве станет модным общественным пространством

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18.11.2021, 09:27
Гостиный двор в Киеве станет модным общественным пространством - Фото
Гостинный двор в Киеве (фото – пресс-служба КГГА)

В Киеве отреставрируют Гостиный двор и сделают из него современное общественное пространство. Проект будет реализован по инициативе Министерства культуры, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", – отметили в госструктуре.

Концепция изменения Гостиного двора находится в процессе работы. К созданию проекта чиновники привлекут экспертов из различных сфер: реставраторов, историков, архитекторов, культурных менеджеров.

В Минкультуры планируют провести семинар с участием местных властей и общественности, где обсудят детали обновления Гостиного двора. Среди жителей Подола будет проведен опрос, в котором они смогут высказать пожелания о трансформации популярного столичного пространства.

В министерстве подчеркнули, что долгое время Гостиный двор находился в запущенном состоянии. Сейчас ведется разработка проекта противоаварийных работ исторического здания.

СПРАВКА. Гостиный двор — памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактовой площади в Киеве, который был построен в 60-е годы 18 века архитектором Иваном Григоровичем-Барским. В 1809 году он был отреставрирован до того облика, который сейчас видят киевляне и гости столицы.

  • В феврале 2021-го мэр Киева Виталий Кличко обвинил министра культуры Александра Ткаченко в блокировании и затягивании передачи Гостинного двора Киеву. Он заявлял, что город готов реконструировать здание и разместить там музей Киева и другие экспозиции.
  • В июне 2021-го Фонд госимущества начал передачу памятника национального значения Гостиного двора в Киеве на баланс Министерства культуры и информационной политики.

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Яна Катасонова
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