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В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере: видео, фото

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16.07.2021, 22:38
В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере: видео, фото - Фото
Мост в Амстердаме (Фото: сайт города)

В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает городская власть столицы Нидерландов.

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На торжественном открытии моста присутствовала королева-консорт Нидерландов Максима.

Мост, предназначенный для пешеходов и велосипедистов, соединил набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал. 

Автор проекта нового моста – Йорис Лаарман. Это первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере, полностью сделанный из стали.

Конструкция весит 6000 кг, ей будут пользоваться в течении двух лет – пока идет реставрация старого моста.

Пешеходный мост оборудован датчиками, которые проводят всевозможные измерения и в случае необходимости сигнализируют о необходимости ремонта. Также с их помощью можно подсчитать, сколько пешеходов переходят мост каждый день.

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Наталия Медведева
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амстердам мост архитектура
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